Cucina sano e gustoso con la Friggitrice ad Aria Cecotec a meno di 60€

Parliamo della Friggitrice ad Aria da 6 Litri Cecotec



Friggitrice ad Aria da 6 Litri Cecotec: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria da 6 Litri Cecotec è ormai un elettrodomestico indispensabile in cucina in quanto ti permette di preparare quello che vuoi in modo veloce, salutare e super gustoso.

Si contraddistingue per la sua Tecnologia PerfectCook ad aria calda che circola all’interno ed esce attraverso i fori posteriori, così da ottenere pietanze croccanti all’esterno e tenere all’interno con il minimo consumo di olio. In più ha un cestello extra large dalla capienza di 6 litri e una potenza da 1300 W così da poter cucinare anche per tutta la famiglia in modo velocissimo.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al pannello di controllo touch multifunzione su cui impostare tempistiche e livello di temperatura. Inoltre è dotata di una finestra di visualizzazione per il controllo del funzionamento durante la cottura.

Nello specifico dispone di termostato per regolare la temperatura da 80 °C a 200 °C, con un tempo regolabile da 0 a 60 minuti. Tra l’altro, anche i principianti potranno utilizzarla con facilità grazie a 9 modalità preconfigurate che impostano il tempo e la temperatura necessari per cucinare diversi tipi di cibo.

