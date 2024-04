Cuffie Bluetooth Bose: lo SCONTO di oggi è FOLLE, approfittane!

Se necessiti di cuffie nuove che riescano a fare il loro lavoro in maniera eccezionale, devi necessariamente dare un’occhiata a questo prodotto che su Amazon sta letteralmente spopolando. Stiamo parlando delle nuove cuffie Bose QuietComfort, disponibili su Amazon con uno sconto eccezionale del 35%, al prezzo finale di 260,99€. Approfittane ora, non lasciarti sfuggire questa offerta!

Cuffie Bluetooth Bose QuietComfort, a questo prezzo potresti non trovarle più

Questo prodotto dispone di una cancellazione del rumore incredibile con funzionalità passive, in modo che avrai la possibilità di escludere totalmente il mondo esterno e silenziare ogni distrazione. I morbidissimi cuscinetti auricolari riescono ad avvolgere in maniera delicata le tue orecchie facendoti completamente dimenticare di averle in testa. L’archetto comodo, invece, riesce a mantenerle stabili in posizione, ottime in particolare per delle sessioni di ascolto più lunghe.

Porrai scegliere tra due modalità di ascolto differenti: Quiet Mode e Aware Mode, le quali ti consentiranno di passare dalla cancellazione del rumore completa alla consapevolezza totale di ciò che hai attorno, così da avere un controllo del suono ancora migliore. La tua musica preferita sarà anche completamente personalizzabile, con la possibilità di equalizzare bassi, medi e alto. La batteria è eccezionale, con una singola carica che può farti apprezzare fino a 24 ore di musica consecutiva.

Anche la ricarica breve è eccellente: con 15 minuti di ricarica puoi godere di 2 ore extra in più di musica! Dispone, infine, anche di connessione multipoint. Acquista subito questo prodotto su Amazon: lo trovi disponibile sulla piattaforma di e-commerce solo per oggi con lo sconto del 35%, al prezzo finale di 260,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.