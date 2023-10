Cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore a soli 9 euro: lascia il mondo fuori!

A quanti di noi piace immergerci nella musica preferita, lasciando il mondo fuori, con le sue brutture e i suoi rumori. Con queste cuffie bluetooth con cancellazione del rumore e compatibili con molti dispositivi, potrai farlo alla grande! Garantiscono 35 ore di uso continuo con una ricarica, inoltre il porta cuffiette funge da caricatore e ha un display che indica la percentuale di ricarica. Ora le paghi solo 9,99 euro!

Scopri le cuffie bluetooth con cancellazione del rumore!

Con driver da 13mm, queste cuffie Bluetooth danno alti chiari e bassi profondi. Grazie alla tecnologia CVC, riducono l’85% del rumore. Potrai usarle per 35 ore da ogni ricarica, da ripartire su tanti giorni di utilizzo. Molto comode, con 3 dimensioni di tappi in silicone morbido, queste auricolari bluetooth offrono una calzata personalizzata. Pesando solo 3,8g, garantiscono comfort per un uso prolungato. Realizzati con nanomateriali ultraleggeri, le cuffiette Bluetooth resistono al sudore e alla pioggia, ideali per l’uso quotidiano come camminare, correre e fare esercizio.

Grazie all’ultima tecnologia Bluetooth 5.3, queste cuffie wireless offrono una connessione stabile e una trasmissione rapida fino a 15 metri di distanza. Basta aprire la custodia di ricarica, estrarre le cuffie e si sincronizzeranno subito con il tuo dispositivo. La luce LED della custodia mostra lo stato di carica di entrambi. In 1,5 ore, le tue cuffie wireless sono pronte per 7 ore di utilizzo. Grazie a esse puoi chiamare, mettere in pausa, cambiare brano, regolare il volume o attivare l’assistente vocale senza prendere mai il telefono da tasca o borsa.

Acquista le cuffie bluetooth con cancellazione del rumore. Ora le paghi solo 9,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.