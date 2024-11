Cuffie Bluetooth scontatissime al -83%: oggi le paghi solo 21€ su Amazon

Sei alla ricerca di un paio di auricolari prestanti ma economici allo stesso tempo? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta delle Cuffie Bluetooth HKERR, oggi disponibili su Amazon a soli 21 euro grazie ad uno sconto mai visto dell’83%.

Questo vuol dire potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie Bluetooth HKERR: mini prezzo e audio impeccabile

Le Cuffie Bluetooth HKERR utilizzano bobine dinamiche in da 13 mm e supportano la qualità audio HiFi, quindi sono in grado di offrire bassi profondi e ricchi con alti super cristallini.

Una specifica importante è la tecnologia di riduzione del rumore ENC e i 4 microfoni ad alta risoluzione che permettono di ridurre il rumore ambientale di oltre 40 decibel, garantendo la possibilità di immergersi nella propria musica preferita in qualsiasi luogo tu sia.

Questo modello, inoltre, adotta il chip Bluetooth 5.3 che garantisce una velocità di connessione stabile, una velocità di trasmissione del segnale più veloce del 90% e un basso consumo energetico. Tra l’altro, la portata di trasmissione dell’auricolare wireless è fino a 10 metri e, dopo la prima connessione riuscita, si connette automaticamente in pochissimi secondi.

L’autonomia delle cuffie non è da meno: hanno una durata della batteria di 8 ore mentre con la custodia di ricarica può raggiungere le 50 ore. In più la custodia di ricarica ha un display digitale LED intelligente integrato che mostra lo stato della batteria per avere sempre il controllo massimo.

