Le tue prossime cuffie JBL da gaming sono in SALDO!

Per i gamer alla ricerca di un’esperienza audio senza pari, le cuffie gaming JBL Quantum 810 sono senza dubbio una scelta eccellente. Ora Amazon le propone a un prezzo scontato del 13%, portandole a soli 156,46€. Queste cuffie non sono solo un prodotto di grande qualità, ma un accessorio in grado di traghettarti verso un’esperienza di gioco sempre più immersiva.

Le cuffie JBL perfette per il gaming

Le JBL Quantum 810 sono state progettate con l’obiettivo di farvi vivere ogni partita come se foste nel cuore dell’azione. Con i loro driver ad alta risoluzione e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), ogni suono viene riprodotto con chiarezza e profondità, permettendovi di cogliere ogni dettaglio e di immergervi completamente nel mondo del gioco. In questo modo, anche lunghe sessioni di FPS online, saranno un’esperienza totalmente nuova da vivere.

La connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.2 assicurano stabilità senza interruzioni e alta qualità, permettendovi di muovervi liberamente senza il fastidio dei cavi. Questa caratteristica è particolarmente utile in quei momenti di gioco intensi, dove ogni movimento diventa cruciale per superare avversari e battaglie.

Le cuffie Quantum 810 offrono un’esperienza audio surround avanzata. Grazie al JBL QuantumSURROUND su PC e alla tecnologia DTS Headphone X versione 2.0, vi sembrerà di entrare fisicamente nel gioco. L’audio 3D multicanale vi circonda, creando un’atmosfera avvolgente e coinvolgente.

Per la comunicazione con i compagni di squadra e gli avversari, il microfono a braccio direzionale è essenziale. Il microfono delle Quantum 810 assicura che la vostra voce sia sempre forte e chiara, eliminando rumori di fondo ed eco. Grande qualità anche sotto questo aspetto.

La lunga autonomia di 30 ore vi permette di giocare senza preoccuparvi continuamente della ricarica.

Con un prezzo di 156,46€ su Amazon, le cuffie gaming JBL Quantum 810 sono davvero imperdibili. Lo sconto è del 13%! Sia che siate giocatori professionisti o semplici casual gamer, queste cuffie arricchiranno ogni vostra partita.

