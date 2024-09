Cuffie on-ear Sony a soli 22 euro: audio potente e massima portabilità

Tra gli auricolari a disposizione sul mercato, questi sicuramente rappresentano un vero e proprio top di gamma con un rapporto qualità-prezzo straordinario! Si tratta delle Cuffie on-ear Sony, oggi disponibili su Amazon a soli 22 euro con uno sconto bomba del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie on-ear Sony: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Le Cuffie on-ear Sony sono dei veri e proprio gioiellini per chi ama ascoltare al massimo la propria musica preferita per ore e ore.

Innanzitutto sono dotate di un driver in ferrite da 30 mm per un audio potente e bilanciato, così da garantire alti cristallini e bassi potenti. Inoltre offrono una gamma di frequenza 10-24.000 Hz quindi ti faranno sentire come al centro di un concerto ovunque tu sia.

Una caratteristica di spicco di questo modello è sicuramente la portabilità in quanto si contraddistingue per un design leggero e confortevole, con un archetto regolabile in base alla propria fisionomia. Tra l’altro parliamo di cuffie pieghevoli quindi potrai portarle con te dappertutto, tenendole al collo o inserendole semplicemente in borsa o nello zaino.

Il comfort non è da meno grazie ai padiglioni auricolari imbottiti: questa specifica ti consente di poterle utilizzare per ore e ore nella massima comodità e senza alcun fastidio. In più, il modello in promozione risalta per il colore blu metalizzato che lo rende ancora più di tendenza.

Oggi le Cuffie on-ear Sony sono disponibili su Amazon a soli 22 euro con uno sconto bomba del 24%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.