Cuffie over-ear Creative a mini prezzo con il coupon sconto di Amazon

Preparati ad immergerti nelle tue canzoni del cuore quasi come se fossi al centro di un concerto con le Cuffie over-ear Creative Zen Hybrid Pro! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 71 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie over-ear Creative Zen Hybrid Pro: audio immersivo e massima comodità

Le Cuffie over-ear Creative Zen Hybrid Pro rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole ascoltare sempre al massimo la propria musica preferita.

Innanzitutto sono progettate con molteplici opzioni di piegatura, rendendole estremamente portatili e perfette per i viaggi in quanto, quando non in uso, basta piegarle e riporle in borsa o nello zaino nella massima comodità. Inoltre si caratterizzano per una vestibilità ottimale grazie a diverse misure tra cui scegliere in base alle proprie esigenze.

Tra l’altro, con un’ampia selezione di 16,8 milioni di colori per i LED RGB tra cui scegliere, gli anelli personalizzabili possono essere regolati per adattarsi a qualsiasi stato d’animo o postazione di combattimento.

Questo modello è dotato, anche, della funzionalità di cancellazione del rumore che è in grado di annullare fino al 98% del rumore ambientale per immergerti in un’esperienza zen. Allo stesso tempo è possibile passare alla modalità ambiente per ascoltare l’ambiente circostante e rimanere in contatto con l’esterno.

Per finire, gli auricolari possono essere associati fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, consentendoti di rispondere alle chiamate e trasmettere l’audio rispettivamente da due gadget audio separati.

Oggi le Cuffie over-ear Creative Zen Hybrid Pro sono disponibili su Amazon a soli 71 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.