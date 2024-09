Cuffie over-ear Soundcore con cancellazione del rumore ibrida in doppio sconto

Vuoi immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Prova le Cuffie Bluetooth over-ear Soundcore by Anker Q30! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 55 euro grazie ad uno sconto del 13% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, una doppia promozione del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie Bluetooth over-ear Soundcore by Anker Q30: massimo comfort e audio al top

Le Cuffie Bluetooth over-ear Soundcore by Anker Q30 si contraddistingono per driver da 40 mm e diaframmi in seta altamente flessibili che riproducono bassi potenti e acuti nitidi: in questo modo ti sentirai come al centro di un concerto in qualsiasi luogo tu sia.

Una caratteristica importante è la cancellazione attiva del rumore ibrida di cui sono dotate: i doppi microfoni di rilevamento del rumore rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica.

Allo stesso tempo, potrai scegliere tre modalità diverse di cancellazione del rumore in base alle tue esigenze: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore di qualsiasi mezzo di trasporto, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento e quella Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello delle cuffie: potrai godere fino a 60 ore di ripoduzione no-stop, mentre una breve ricarica di 5 minuti ti offre 4 ore di ascolto.

