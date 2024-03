Cuffie Sony con CANCELLAZIONE DEL RUMORE in svendita TOTALE

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, su Amazon puoi acquistare le Cuffie True Wireless Sony Linkbuds S a soli 119 euro con un mega sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato!

Cuffie True Wireless Sony Linkbuds S: audio impeccabile e massima autonomia

Le Cuffie True Wireless Sony Linkbuds S sono le più piccole e leggere di Sony, ad alta risoluzione e con cancellazione del rumore.

Queste cuffie Sony ti offrono il meglio di entrambi i mondi: Ambient Sound naturale quando vuoi interagire con il tuo mondo e Cancellazione del Rumore di alta qualità quando devi concentrarti.

Grazie alle loro specifiche tecniche potrai goderti un audio wireless ad alta risoluzione e chiamate chiare e cristalline in qualsiasi occasione e luogo.

Inoltre le funzioni Smart offrono un’esperienza di ascolto senza sforzo, ad esempio la funzione Speak-to-Chat mette automaticamente in pausa la musica quando avvii una conversazione. Gli auricolari includono anche un controllo touch intuitivo così da rendere ancora più semplice e versatile il loro utilizzo mentre si è impegnati a fare altro.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello degli auricolari: la durata della batteria arriva fino a 20 ore quindi potrai utilizzarle per tutto il giorno senza nessuna preoccupazione. Inoltre sono dotate di resistenza all’acqua IPX4 quindi puoi sfruttarle tranquillamente durante le tue attività all’aria aperta.

