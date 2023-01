Cuffie sovraurali Bluetooth JVC in sconto del 49% su Amazon

Ascolta la musica e parla a mani libere con queste cuffie wireless JVC Deep Bass. I potenti driver offrono un audio nitido e realistico, mentre la funzione Bass Boost ti aiuta a sentire il ritmo migliorando le frequenze basse. Acquistalo ora su Amazon a soli 22,99€ invece di 44,99€.

Queste cuffie wireless JVC Deep Bass sono dotate di microfoni integrati e controlli on-ear per effettuare e ricevere chiamate in vivavoce. Possiedono una batteria ricaricabile e sono capaci di arrivare fino a 17 ore di utilizzo. La società ha affermato che dura fino a 3 ore in modalità standby. Il microfono è incorporato, e ciò consente di gestire conversazioni a mani libere tramite un dispositivo compatibile grazie all’interfaccia Bluetooth 4.1.

Per farlo funzionare basta un semplice accoppiamento wireless con il tuo dispositivo. Supporta i profili Bluetooth HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Il design è ergonomico, quindi si adatterà perfettamente a qualsiasi tipo di orecchio, adatto anche a sessioni di ascolto prolungate.

All’interno è presente una custodia per il trasporto che consente un facile trasporto. Per chi non vuole usare il microfono, il dispositivo include un telecomando a 4 pulsanti. Ricordiamo infine le caratteristiche delle cuffie: Driver da 30,7 mm, risposta in frequenza 20Hz – 20kHz e impedenza 32 ohm per condurre in modo efficiente l’energia. Inoltre è stata fatta una progettazione dinamica del trasduttore che consente di avere un audio di alto livello. Approfitta ora dello sconto del 49% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

