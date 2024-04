Cuffie Wireless Sony con cancellazione del rumore ad UN PREZZO FOLLE: 147 euro IN MENO

Cerchi delle cuffie di ottima qualità per ascoltare la tua musica? Queste cuffie Sony WH-100XM5 con cancellazione del rumore ti lasceranno a bocca aperta per caratteristiche e prestazioni. Le trovi ora scontate del 35% su Amazon. Le paghi solo 272,99€, ossia con uno sconto di ben 147€ sul prezzo di listino. Un vero affare, considerando che stiamo parlando di cuffie di eccellente qualità capaci di garantirti audio ad alta risoluzione e massimo comfort in qualsiasi momento. Approfitta ora della promozione. Se sei iscritto ad Amazon Prime, non paghi neanche le spese di spedizione.

Cuffie Wireless Sony con cancellazione del rumore: perché acquistarle

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 ti garantiscono un audio eccellente e un’esperienza di ascolto immersiva grazie ai suoi due processori, alle sue diverse funzioni e al driver innovativo. Con la tecnologia di cancellazione del rumore, potrai ascoltare la tua musica senza interruzioni, poiché queste cuffie eliminano ogni disturbo di sottofondo, dai rumori di un aeroplano sino ad arrivare alle voci umane.

Con gli intuitivi controlli touch, inoltre, puoi personalizzare la tua esperienza di ascolto per cambiare modalità (NC o Ambient Sound), saltare i brani, regolare il volume e molto altro ancora. Ma non è tutto: con le cuffie Sony WH-1000XM5, ti basta dire “Hey Google” o “Alexa” per attivare il tuo assistente vocale per ascoltare la musica, connetterti, impostare le notifiche e i promemoria, e non solo.

La batteria dura, invece, fino a 30 ore. Non dovrai, dunque, più preoccuparti di ricaricare le tue cuffie anche durante i viaggi più lunghi. E se hai bisogno di una ricarica rapida, bastano 3 minuti per ottenere 3 ore di autonomia.

Goditi un audio eccellente e una cancellazione del rumore efficace con queste cuffie Sony e approfitta ora dello sconto del 35%. Solo per oggi le trovi ad un prezzo incredibile: solo 272,99€. Affrettati e acquista queste straordinarie cuffie per un’esperienza di ascolto straordinaria e senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.