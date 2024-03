Cuffie wireless Creative Zen Hybrid 2: nuovo modello col coupon col maxi sconto!

Le cuffie Creative Zen Hybrid 2 rappresentano un’evoluzione significativa rispetto al primo modello, capaci di offrire un’esperienza di ascolto eccezionale, sia in modalità cablata che wireless. La versatilità è il loro forte quindi. Stiamo parlando di Creative, una marca storica che ha fatto la storia, passateci il gioco di parole, in ambito audio su PC e non solo. Per questo lo sconto su uno dei loro prodotti di punta è estremamente gradito. Inserendo, o meglio flaggando, il coupon in pagina MENO 20%, il prezzo di listino fa un bel balzo all’indietro: da 70 euro possiamo pagarle quindi 56 euro! Davvero una bella offerta! Ricordatevi il coupon e subito nel vostro carrello Amazon!

Audio al top!

Grazie ad un design ergonomico e leggero, Creative Zen Hybrid 2 offrono un’esperienza di ascolto piacevole anche durante sessioni prolungate. I padiglioni auricolari morbidi e traspiranti assicurano un comfort ottimale, mentre la fascia regolabile consente agli utenti di personalizzare la vestibilità in base alle proprie preferenze.

Creative Zen Hybrid 2 offrono un suono straordinario grazie alla loro tecnologia di driver all’avanguardia. Queste cuffie sono dotate di driver dinamici al neodimio e driver bilanciati, che lavorano insieme per produrre un suono dettagliato, bilanciato e ricco di sfumature con acuti chiari e medi ben bilanciati.

Creative Zen Hybrid 2 sorprendono con cinque microfoni integrati per la cancellazione del rumore, estremamente efficace per tutti coloro che vogliono godere alla massimo dei suoni cristallini che le cuffie restituiscono. Nello stesso tempo la modalità ambient permette di rimanere in ascolto dell’ambiente circostante.

La batteria è di lunga durata, si parla di ben 67 ore con con ANC spento, con la cancellazione del rumore disattivata quindi, 49 ore con ANC acceso. Valori davvero eccezionali!

La connettività Bluetooth 5.2 multipoint integrata consente agli utenti di collegare facilmente le cuffie fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, permettendo di rispondere alle chiamate e trasmettere l’audio rispettivamente da due dispositivi audio separati Inoltre Creative Zen Hybrid 2 supportano una vasta gamma di codec audio, inclusi AAC, aptX e aptX HD, garantendo una riproduzione audio ad alta risoluzione e senza perdita di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.