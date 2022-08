CyberGhost: VPN no-log a meno di 2€ al mese

Se sei alla ricerca di una VPN no-log e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, allora CyberGhost VPN è ciò che fa per voi. Non solo offre un ampio ventaglio di server tra cui scegliere – adatti anche allo streaming e al gaming online – ma è anche una garanzia di sicurezza grazie all’utilizzo dei migliori protocolli del settore. Il tutto incluso in un prezzo davvero piccolissimo: soltanto 1,99 euro al mese, nemmeno 10 centesimi al giorno.

Iniziamo a parlare di CyberGhost VPN partendo dalla sicurezza. Come abbiamo anticipato, l’azienda adotta una rigorosa politica no-log: ciò significa che i suoi utenti non possono essere tracciati in alcun modo. Tutto resterà sempre al 100% anonimo. Protetta da crittografia AES a 256-bit e dai protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, CyberGhost garantisce per la sua VPN alti standard di sicurezza.

Ma andiamo al sodo: le funzionalità più interessanti quali sono? Il punto di forza di CyberGhost VPN sono i suoi server. Sono oltre 7900, distribuiti in 90 Paesi al mondo. Tutti con larghezza di banda illimitata, alcuni dedicati allo streaming mentre altri ottimizzati per il gaming online. Lag e buffering, addio. La versatilità è un altro punto a favore di CyberGhost. Con un solo account, è possibile proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

La VPN di CyberGhost supporta i principali sistemi operativi Windows, macOS, Android, iOS e Linux, ma anche altri dispositivi come Fire TV e Apple TV. Grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere uno sconto dell’83% sul piano triennale, con tre mesi gratuiti offerti dal provider. Il prezzo finale sarà, così, di soli 1,99 euro al mese. Inclusa nel prezzo troviamo anche l’assistenza prioritaria 24/7; mentre, se non sei soddisfatto dell’acquisto, puoi ottenere un rimborso completo entro 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.