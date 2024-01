Da GameStop è tempo di Winter Promo: scegli 2 giochi e il meno caro lo paghi solo 5€

Dal 3 gennaio e fino al 14 febbraio sul sito di GameStop regneranno le Winter Promo. Anche quest’anno tutti i giocatori potranno scegliere la loro combo di giochi preferita e pagare il titolo meno caro soltanto 5 euro. Ecco la lista dei videogiochi che partecipano alla promozione.

Va da sé che per sfruttare appieno l’ultima promo di GameStop occorre selezionare due titoli entrambi costosi e, soprattutto, fare in fretta. La promozione è iniziata da meno di 48 ore e la disponibilità dei titoli più richiesti sta andando ad esaurirsi in fretta.

Come sfruttare la promozione GameStop Winter Promo

Per essere certi di approfittare della conveniente promo lanciata da GameStop, vediamo la procedura da seguire passo passo:

Collegati alla lista dei videogiochi idonei alla promozione. Individua due titoli che desideri acquistare e accanto a ciascuno premi sul pulsante Aggiungi. Nella nuova pagina che si apre fai clic su Aggiungi al carrello. Dopo aver ottenuto in automatico il maxi sconto sul titolo meno caro, seleziona Procedi all’acquisto per completare l’ordine.

Un esempio di combo super conveniente grazie all’ultima promozione di GameStop? Quella che ha per protagonisti Persona 5 Tactica, del valore di 49,97 euro, e Mortal Kombat 1 da 49,97 euro, entrambi per PS5. Il prezzo finale dell’ordine sarà pari a 54,97 euro, dato che il sistema abbasserà il prezzo di uno dei due giochi a 5 euro (avendo entrambi lo stesso prezzo è indifferente).

Approfitta subito della promo GameStop Winter prima che i titoli più cari vadano a ruba e ottieni la combo che desideri (puoi anche scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero con Klarna).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.