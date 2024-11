Dash cam Auto A SOLI 29€: prezzo PAZZO fino a esaurimento scorte

La Dash Cam Auto WeBeqer a soli 29€ è una telecamera per auto funzionale e accessibile, perfetta per chi cerca una soluzione completa di sorveglianza alla guida senza spendere una fortuna.

A soli 29€, questo dispositivo offre una qualità di registrazione in Full HD 1080P e un ampio display LCD da 3 pollici, assicurando dettagli chiari e precisi, sia di giorno che di notte. Con un grandangolo di 176°, la Dash Cam Auto copre efficacemente gran parte della visuale anteriore dell’auto, riducendo i punti ciechi e aumentando il livello di sicurezza su strada.

Controlla sempre la situazione della tua auto con la Dash Cam

Questa dash cam è dotata di G-Sensor, che blocca automaticamente le registrazioni in caso di urto, e di tecnologia WDR (Wide Dynamic Range), che migliora la qualità video anche in condizioni di illuminazione difficili. Inoltre, la visione notturna e la modalità monitor di parcheggio permettono alla Dash Cam Auto di sorvegliare il veicolo anche durante la sosta, garantendo tranquillità in ogni momento.

La funzione di registrazione in loop assicura che lo spazio di archiviazione sia sempre ottimizzato, sovrascrivendo i file più vecchi quando necessario. Inclusa anche una scheda SD da 64GB, che rende la Dash Cam Auto pronta all’uso appena installata. A questo prezzo imbattibile, è un’opzione ideale per chi desidera sicurezza e affidabilità alla guida senza compromessi. La Dash Cam Auto WeBeqer è anche una splendida idea regalo per Natale, perfetta per chi desidera sorprendere con un pensiero pratico e di valore senza superare il budget.

A soli 29€, questa dash cam offre caratteristiche di sicurezza avanzate che tutti possono apprezzare: falla subito tua su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.