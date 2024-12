DAZN, regalo bomba per gli utenti: ora è tutto gratuito

DAZN è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport. E in particolare, di calcio. Considerando che la piattaforma trasmette tutte e 10 le partite di Serie A ogni giornata, di cui 7 in esclusiva. Tra critiche per l’aumento dei prezzi e numeri di abbonati in calo, l’azienda ha pensato ad alcuni metodi per poter risalire la china e fidelizzare la propria community.

Ora che il periodo di festività è nel pieno del suo corso, ecco che anche DAZN non ha voluto lasciare nulla al caso. Proprio in queste ore, con una email ufficiale, il colosso dello streaming ha avvisato tutti i suoi abbonati di un interessante regalo già da subito a disposizione di tutti. Si tratta di un servizio a pagamento tra i più ricercati ed apprezzati in assoluto che, per un periodo di tempo limitato, sarà sfruttabile senza spendere nemmeno un euro.

DAZN Plus in regalo per gli utenti: tutti i dettagli

Una promozione unica, disponibile per gli abbonati senza costi aggiuntivi e senza vincoli. DAZN festeggia le festività natalizie regalando ai suoi utenti abbonati tutti i vantaggi del Plus, ossia il taglio di abbonamento più costoso in assoluto. Il prezzo rimane di 34,99 euro al mese, più basso di 15 euro rispetto ai 59,99 euro previsti dal listino.

E l’aspetto più interessante è che il passaggio è completamente automatico, senza dover intervenire in alcun modo. Qual è il principale vantaggio? Poter guardare i contenuti offerti da DAZN contemporaneamente su device collegati a reti diverse.

Il periodo di termine della promozione è stato fissato al 13 gennaio. A partire da questa data, tutti gli abbonati torneranno regolarmente al loro piano DAZN Standard. Anche in questo caso, senza dover fare nulla. E soprattutto, senza alcuna penale o costo nascosto di rinnovo. Un fantastico regalo che si rivelerà utilissimo, soprattutto in questa stagione dove la Serie A non va in vacanza e scenderà in campo anche nel weekend prima di Capodanno.