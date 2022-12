Deebot T9 AIVI: robot aspirapolvere ESAGERATO a prezzo FOLLE (-26%)

Se per te Natale significa anche dover perdere ore e ore per pulire casa, questa offerta di Amazon sul robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 AIVI ti permette di rilassarti e passare il tempo libero con i tuoi amici e parenti.

Con uno sconto del 26% che fa crollare il prezzo del robot ad appena 399€, quest’oggi hai la possibilità di acquistare un elettrodomestico in grado di mantenere casa sempre pulita e in ordine.

Offerta Amazon coi fiocchi per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 AIVI

Dotato di un potentissimo motore aspirante da 3000 pa, il Deebot T9 AIVI di Ecovacs monta anche due spazzole rotanti ad alta efficienza in grado di raccogliere qualsiasi tipologia di sporco e non teme nemmeno i peli dei tuoi animali domestici. Perfettamente integrato con i più moderni sistemi della smart home per gestirlo tramite l’app per Android e iOS, il robot aspirapolvere è dotato anche di un pratico panno inumidito per lavare e aspirare nello stesso tempo.

Costituito da una struttura robusta e di design, il Deebot T9 AIVI monta una batteria da 5000 mAh ad alta efficienza con un’autonomia di ben 200 minuti, integra numerosi sensori ad alta sensibilità in grado di riconoscere 15 tipi differenti di ostacoli sul proprio percorso ed è anche in grado di mappare automaticamente gli ambienti della casa per una pulizia approfondita.

Questa offerta di Amazon è l’occasione che stavi aspettando per passare le vacanze di Natale in assoluto riposo, lasciando il compito delle pulizie a uno tra i migliori robot presenti in circolazione. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

