Diffusore Portatile Bose Soundlink Flex Bluetooth, Amazon taglia il prezzo come non mai!

Bose vuol dire qualità, sia si stia parlando di sistemi stereo da migliaia di euro per appassionati “altospendenti” sia per tutti coloro che cercano dispositivi dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Bene, il diffusore Portatile Bose Soundlink Flex Bluetooth è proprio uno di questi, una piccola cassa bluetooth che garantisce audio cristallino e potenza da far rizzare i capelli. Combo questa non proprio banale nelle piccole casse “da passeggio” che il più delle volte costano poco, hanno un volume altissimo ma qualità audio poca. Con il diffusore Portatile Bose Soundlink Flex Bluetooth possiamo avere potenza e qualità il tutto super scontato visto il MENO 24% Amazon! 129 euro invece di 170 euro! La qualità Bose si paga…oggi decisamente meno!

Suona alla grande!

Piccolo e compatto Bose SoundLink Flex è ideale per le gite all’aria aperta, per la piscina, il mare o più in generale quando si vuole dare “colore sonoro” ai propri momenti di relax. Di conseguenza Bose SoundLink Flex è rigorosamente testato per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67 e costruito con materiali decisamente resistenti sia alle cadute che alla polvere.

La qualità del suono è la caratteristica vincente che distingue Bose SoundLink Flex dagli altri diffusori portatili sul mercato. Grazie alla tecnologia audio avanzata di Bose e ai driver potenti, questo diffusore offre un suono ricco e dettagliato, con bassi profondi e acuti nitidi. Inoltre la tecnologia proprietaria PositionIQ rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile per una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente.

Bose SoundLink Flex è anche dotato di un’autonomia della batteria eccezionale, fino a 12 ore! Bose SoundLink Flex è dotato di Bluetooth 4.2 che offre una connessione affidabile entro 9 m di distanza dai dispositivi associati.

E visto che non gli manca nulla è possibile utilizzare Bose SoundLink Flex per le chiamate in vivavoce grazie al microfono incorporato di alta qualità, che assicura chiamate chiare e nitide.

Bose SoundLink Flex rappresenta una combinazione perfetta di qualità audio top come da pedigree Bose, portabilità estrema e funzionalità avanzate. In viaggio, in campeggio, al mare o semplicemente in casa, questo diffusore Bluetooth è quanto di meglio si possa avere per godere al massimo della propria musica. Col plus ovviamente del maxi sconto Amazon MENO 24%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.