Digitazione silenziosa e fluida con la Tastiera Wireless Logitech a prezzo stracciato

Tastiera Wireless Logitech MX Keys S: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Wireless Logitech MX Keys S è un accessorio efficiente e super confortevole, perfetto per ottimizzare la tua postazione di lavoro.

È dotata di tasti sferici sagomati e garantisce un’esperienza di digitazione veloce, fluida, precisa e silenziosa quindi ideale sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano. Inoltre il dispositivo è retroilluminato in modo intelligente: questo vuol dire che i tasti si accendono all’avvicinarsi delle mani e si adattano all’ambiente per offrire prestazioni sempre al top.

La modalità di utilizzo risulta ancora più efficiente sfruttando l’applicazione Logi Options+ attraverso la quale è possibile creare delle scorciatoie che consentono di eseguire più azioni con un solo tasto e rendere il lavoro più fluido che mai. Tra l’altro si caratterizza per un design a basso profilo e un’angolazione ottimale che favorisce la postura dei polsi per non affaticare la mano anche dopo ore e ore di utilizzo.

Può essere caricata tramite cavo USB C in dotazione e l’autonomia è davvero estesa: potrai utilizzarla fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi se la retroilluminazione è disattivata.

