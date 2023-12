Disco esterno 2 TB di Segate: tanto spazio prezzo SUPER!

Chi ha necessità di storage, ma non vuole spendere un capitale nell’acquisto dei costosissimi servizi cloud, opta di solito per dischi esterni di qualità. Ecco il prodotto perfetto di cui vi parliamo oggi. Il Segate Expansion è un disco esterno da 2 TB perfetto per immagazzinare dati, effettuare backup e per l’utilizzo con una console di gioco. Il prezzo? Solo 66,99€ grazie allo sconto Amazon di oggi del 21%. Cosa aspetti? Compralo subito!

Backup e molto altro: ecco il disco esterno 2 TB di Segate

C’è chi pensa che i servizi cloud siano la soluzione definitiva. Chi invece che avere i propri file su un disco fisico sia la soluzione giusta. Se la pensi così, non potrai fare a meno di acquistare il disco di cui parliamo oggi.

Si tratta di un disco dal form factor compatto, dall’ottima qualità e dalla garanzia di recupero dati inclusa per due anni!

Il disco è un’unità da 2,5 pollici e si connette via USB al computer o ad altri dispositivi compatibili. Il protocollo di connessione USB 3 garantisce una velocità davvero elevata sia per la lettura che per la scrittura di file sul disco. Non vi aspettate prestazioni da SSD, ma la velocità è sicuramente un punto di forza di questo device.

In confezione, è incluso un cavetto USB-A per il collegamento: garantisce un’ottima compatibilità, ma può essere ugualmente collegato per mezzo di adattatori ai dispositivi USB-C. La compatibilità quindi è completa.

Ovviamente il disco è compatibile con tutti i sistemi operativi e, in caso di necessità, potrà essere formattato per la piena compatibilità con file system differenti.

Il prezzo è senza dubbio tra i punti di forza del dispositivo. Parliamo di soli 66,99€ grazie allo sconto del 21% proposto quest’oggi da Amazon. Compra subito il disco esterno 2 TB di Segate e immagazzina in locale tutti i tuoi dati. Pronto alla rivoluzione?

