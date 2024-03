Disney+ prepara tante novità per aprile 2024: è il momento di scegliere il servizio

Il mese di aprile 2024 è il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a Disney+. La piattaforma di streaming di Disney, infatti, si prepara a vivere settimane intense, con tante novità in arrivo, garantendo ai nuovi utenti la possibilità di accedere senza vincoli e a prezzo scontato, grazie all’abbonamento annuale.

Per accedere subito al catalogo di Disney+ basta visitare il sito ufficiale. Chi non ha ancora un abbonamento può attivarlo sul momento ed accedere subito al catalogo con prezzi da 5,99 euro al mese. Per maggiori dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Perché scegliere Disney+ ad aprile 2024?

Ci sono tante novità in arrivo ad aprile 2024 su Disney+. Tra i nuovi contenuti che arriveranno sulla piattaforma troviamo il film di animazione Wish oltre alle docuserie I segreti del polpo e Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Da notare anche la nuova serie Tracker che sarà affiancata anche dalla nuova stagione, la 24°, di American Dad.

C’è poi un altro grande appuntamento da non perdere: nel corso del mese di aprile, infatti, è in programma l’arrivo delle ultime puntate di Shogun, la serie evento ambientata nel Giappone feudale che ha riscosso un grandissimo successo, ampiamente meritato, e che ora si avvia alla conclusione. I nuovi utenti potranno recuperare i primi episodi prima di iniziare lo streaming degli ultimi (in totale ci sono 10 episodi).

Anche ad aprile, inoltre, Disney+ mette a disposizione due vantaggi per i nuovi utenti. È possibile scegliere un abbonamento senza vincoli, con la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Allo stesso modo, è possibile risparmiare due mesi scegliendo l’abbonamento annuale, per ridurre la spesa complessiva.

Per attivare Disney+ è possibile scegliere tra:

Standard , con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il costo è di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro all’anno scegliendo l’abbonamento annuale per risparmiare due mesi

, con contenuti in e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il costo è di oppure di scegliendo l’abbonamento annuale per risparmiare due mesi Premium, con contenuti in 4K e possibilità di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi; il costo è di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno scegliendo l’abbonamento annuale per risparmiare due mesi

C’è anche l’abbonamento Standard con pubblicità, con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi, che prevede un costo periodico di 5,99 euro al mese con occasionali interruzioni pubblicitarie.

Per accedere alla piattaforma basta seguire il link qui di sotto.

