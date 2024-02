Dove arriverà il valore del Bitcoin? Ecco cosa potrebbe succedere

L’estate scorsa il Bitcoin si attestava intorno ai 25.000 dollari di valore. Nel corso degli ultimi mesi, però, la criptovaluta ha registrato una crescita significativa, con un’accelerazione importante nelle ultime settimane. Attualmente, un Bitcoin vale più di 47.000 dollari.

Un contributo importante alla crescita del Bitcoin è arrivato dall’imminente Halving, procedura che si ripete ogni quattro anni e che comporta un dimezzamento delle ricompense in Bitcoin garantite per il mining.

A seguito dei tre Halving precedenti (2012, 2016 e 2020), il Bitcoin ha sempre registrato un forte incremento del suo valore. Tutto fa pensare che un trend analogo possa ripetersi anche nel corso dei prossimi mesi. Per questo motivo, risparmiatori e investitori guardano con sempre maggiore interesse alle opportunità garantite dal Bitcoin.

In vista del prossimo Halving, che dovrebbe arrivare ad aprile, è possibile entrare nel mondo delle criptovalute scegliendo eToro, piattaforma leader del settore che consente di acquistare e vendere oltre 70 criptovalute.

Continua la crescita del Bitcoin. Da diversi giorni, infatti, la criptovaluta ha raggiunto una quotazione molto vicina al suo massimo storico. A distanza di poche settimane dal prossimo Halving, appare evidente come la possibilità di un’ulteriore crescita sia concreta.

Le ipotesi sul futuro della criptovaluta non mancano di certo. Stime (molto ottimistiche) anticipano un possibile raddoppio del valore nel prossimo futuro, con il raggiungimento del “muro” dei 100 mila dollari. Tutte queste stime, naturalmente, andranno verificate e non è possibile sapere in anticipo quale sarà il comportamento della cripto dopo l’haliving.

