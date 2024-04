Dragon's Dogma II per PS5 ad un PREZZO BOMBA su eBay: affrettati ne restano SOLO 3 PEZZI

Se stavi aspettando il momento migliore per acquistare il nuovissimo Dragon’s Dogma II, eBay ti viene incontro con un’offerta clamorosa. Oggi puoi, infatti, acquistare la versione PS5 a soli 60,90€ inserendo il coupon sconto PSPRAPR24 al momento dell’acquisto. Un prezzo a dir poco incredibile, soprattutto per un gioco nuovissimo, uscito solo poche settimane fa. Il prezzo di listino, infatti, supera gli 80€.

Oggi, invece, puoi averlo subito con uno sconto di ben 20 euro. Approfittane ora per mettere le mani su una delle esperienze ludiche più belle di quest’anno capace di trasportarti in un’avventura fantasy di ampio respiro, coinvolgente e ricca di sorprese. Dragon’s Dogma 2 per PS5 è tuo a poco più di 60€, ma fai in fretta perché ne restano solo 3 pezzi disponibili a questo prezzo.

Dragon’s Dogma 2 per PS5: un’avventura fantasy piena di sorprese

Dragon’s Dogma II è il seguito dell’acclamato GDR di Capcom uscito nel 2012. Questo nuovo capitolo ti offre un’esperienza molto simile nella struttura al capitolo originale ma sfruttando tutta la potenza delle console di nuova generazione. In Dragon’s Dogma II potrai esplorare un vasto mondo fantasy molto più vivo rispetto al passato, godendo di una grafica più evoluta, ricca di dettagli, di una fisica più immersiva e della presenza di personaggi più realistici.

Scegli la tua classe e parti per un’avventura indimenticabile. La tua vocazione ti permette di scegliere il tuo stile di gioco e se usare spade, archi o potenti magie per mettere alle strette i nemici. Ma non solo: potrai farti accompagnare in questo viaggio da prodi guerrieri, chiamati Pedine, che ti supporteranno in combattimento.

Che si tratti della vocazione del tuo Arisen, delle pedine selezionate per il tuo gruppo o del tuo approccio alle diverse situazioni di gioco, il mondo di Dragon’s Dogma II ruota attorno alle tue scelte. Sia il tuo gruppo di pedine che i nemici reagiranno dinamicamente alle tue azioni sul campo di battaglia, sia che tu scelga di aggrapparti alle spalle dei mostri, sia che tu cerchi di eliminarli da lontano.

Che aspetti? Parti per un incredibile viaggio e personalizza la tua avventura con Dragon’s Dogma II. Se ami i giochi di ruolo, questa è sicuramente l’esperienza definitiva per te. Solo per oggi lo paghi ben 20€ in meno nella versione per PS5. Ma fai in fretta: sono disponibili solo 3 copie a questo prezzo. Acquistalo subito a soli 60,90€.

