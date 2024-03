Drone F407, grande sconto PICCOLO PREZZO! Oltre 40 PER CENTO! Si vola!

Il drone F407 ha tutte le caratteristiche giunte per essere il punto d’inizio per entrare nel mondo dei droni. Non gli manca nulla, è perfetto per tutti coloro che vogliono iniziare a cimentarsi con questi dispositivi che ormai da qualche anno stanno spopolando come nuovo modo di catturare la realtà, un modo quello delle riprese aeree che davvero fino a pochi anni fa era esclusiva solo dei militari e delle grandi produzioni cinematografiche e televisive. Se una volta bisognava affittare un elicottero per una bella ripresa a volo d’uccello, oggi basta un piccolo drone e il gioco è fatto! Il drone F407 proposto oggi da Amazon è scontatissimo: MENO 46%, col prezzo che cala da 10o, 50 a 54 euro! Subito nel carrello Amazon prima che finiscano e spicchino il volo!

Si inizia a volare

Il drone F407 prodotto da Fakjank è un prodotto adatto a chi si cimenta per la prima volta coi droni, ma questo non vuol dire che non sia un dispositivo di qualità. Non gli manca davvero nulla, ha tutte le caratteristiche e le funzionalità di droni ben più costosi.

Scendendo nel dettaglio ecco cosa drone F407 offre:

telecamera HD 1080P regolabile a 90°

Funzione di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, particolarmente adatta per il volo indoor.

Avanzato sistema di controllo dell’altezza con sensori di posizionamento ottico del flusso integrati che possono bloccare con precisione l’altezza e la posizione, consentendo al drone di rimanere in bilico e scattare foto.

Pieghevole e leggerissimo, solo 249 grammi

Modalità 3D Flip per capovolgere istantaneamente il drone

Doppia batteria modulare di facile estrazione

Il drone F407 è inoltre facile da pilotare, un vero gioiellino per tutti i principianti alle prese per la prima volta con un drone. Sarebbe già un BEST BUY di suo, ma oggi con lo sconto gigantesco Amazon lo è ancora di più! MENO 46%, col prezzo che cala da 10o, 50 a 54 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.