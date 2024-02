Due anni di VPN a 1,54 euro al mese + 6 mesi extra gratis con AtlasVPN

La privacy online è uno dei temi più delicati degli ultimi anni. In questo periodo, numerosi servizi hanno promesso di tutelare i dati personali degli utenti, rivelandosi però quasi sempre un bluff. La soluzione? Sempre la stessa: una VPN, il servizio di rete virtuale privata che garantisce il completo anonimato quando si è connessi a Internet.

A fronte della nuova promozione, AtlasVPN è il provider VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo: 2 anni a 1,54 euro al mese, a cui si aggiungono 6 mesi extra di servizio in regalo. L’offerta scade tra poco.

AtlasVPN: 86% di sconto sul piano di 2 anni più 6 mesi aggiuntivi gratis

La promo attualmente in corso sul sito ufficiale di AtlasVPN prevede un maxi sconto dell’86%. Uno dei principali punti di forza dell’offerta è la possibilità di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi, al fine di garantire la più ampia protezione possibile per sé e la propria famiglia.

Da segnalare anche il pacchetto avanzato che include i server MultiHop e il protocollo WireGuard, a conferma dell’eccellente rapporto qualità-prezzo del servizio. Un’ulteriore caratteristica chiave riguarda l’ottimizzazione dei server VPN per lo streaming, con server fino a 10 Gbps.

In ultimo, segnaliamo la compatibilità sui principali dispositivi oggi in uso, dai PC Windows ai Mac e computer Linux, passando per i dispositivi Android, iOS, Android TV, Fire TV e Apple TV.

Il piano di due anni di AtlasVPN è in offerta a soli 1,54 euro al mese, più 6 mesi aggiuntivi in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

