E' questa la nuova PS5 Pro?

Alla fine il solito ben informato, che risponde al nome in codice di Billbil-kun dalle colonne di Dealabs, ha mostrato come molto realisticamente sarà la PlayStation 5 di mezza generazione, ovvero la PS5 Pro. Stavamo tutti aspettando che Sony ufficializzasse la console, d’altronde dopo PS4 Pro, era lecito aspettarsi una PS5 Pro, e pare che a breve, probabilmente nel corso del mese di settembre ci sarà l’annuncio. Nel frattempo però, possiamo conoscere quale sarà la sua forma.

Dal disegno si evince un design della console simile all’attuale PS5 Slim, di colore bianco e con due porte USB-C e un pulsante di accensione sulla parte anteriore. Ma ci sono tre strisce nere al centro dello strato esterno della PS5 Pro che non si trovano sui modelli base. Inoltre Billbill-kun ha aggiunto che PS5 Pro sembra leggermente più spessa della PS5 Slim. E le specifiche? E il costo? Bocche cucite dal Giappone. Nemmeno i ben informati più inseriti hanno saputo ottenere informazioni. Billbill-kun ha però visto una console senza disco, ma questo non vuol dire che Sony non possa mettere in commercio una versione dotata di lettore Blue Ray. Attendiamo quindi che Sony, magari in occasione del prossimo Tokyo Games Show, che si terrà dal 26 al 29 settembre, tolga il velo che copre la nuova console, confidando in specifiche tecniche di tutto rispetto, magari all’insegna del 4K a 60 frame al secondo costanti.