EA Sports FC 24 per Nintendo Switch a meno di 35€ su Amazon (minimo storico)

Anche oggi il videogioco EA Sports FC 24 per Nintendo Switch si conferma al prezzo più basso di sempre su Amazon: soli 34,97€, per effetto del 42% di sconto sul prezzo di vendita consigliato pari a 59,99€. Ecco il link all’offerta.

Il nuovo capitolo di EA Sports, nella versione Standard Edition, introduce la nuova era del gioco più bello del mondo. In definitiva, il miglior titolo per gli appassionati di calcio in possesso della console Nintendo Switch.

EA Sports FC 24 in offerta a 34,97€ sul sito di Amazon

In FC 24 di EA Sports sono presenti oltre 19mila giocatori con licenza ufficiale, insieme a più di 700 squadre e 30 campionati nazionali, per quella che è ad oggi l’esperienza calcistica più autentica mai esistita.

I gamer hanno la possibilità di migliorare ogni singolo giocatore e far crescere nuove leggende del calcio nel proprio club grazie alle nuove funzionalità di Ultimate Team. Si ha inoltre l’opportunità di accogliere in campo le calciatrici, creando un undici stellare.

Un’ulteriore caratteristica distintiva è la funzionalità cross-play, grazie alla quale è possibile scendere in campo con i propri amici in Club e VOLTA Football.

EA Sports FC 24, nella versione Standard Edition per Nintendo Switch, è in offerta a 34,97€ sul sito amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Prime godono delle spese di spedizione gratuite. Inoltre, segnaliamo la possibilità di restituire il videogioco fino al 31 gennaio 2024, quindi ben oltre i canonici 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.