EA SPORTS FC 24 per PS5 SCONTATISSIMO su Amazon (-38%)

Il videogioco EA SPORTS FC 24 per PS5 è in offerta su Amazon a 49,99 euro invece di 79,99 euro, grazie allo sconto di giornata del 38%. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 10 euro al mese. Ecco il link all’offerta.

EA SPORTS FC 24 è il nuovo capitolo del gioco di calcio più amato dagli appassionati di gaming. Tra le caratteristiche di punta troviamo la funzione HyperMotionV, i dettagli iper-realistici e l’ottimizzazione tramite i dati di Opta.

EA SPORTS FC 24 per PS5 in sconto del 38% su Amazon

Con il nuovo FC 24 fa il suo debutto la tecnologia HyperMotionV, in grado di far compiere un balzo in avanti notevole sul fronte del realismo di gioco. Grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite, tra cui Champions League, Premier League e LaLiga, HyperMotionV è capace di tradurre la fluidità e il ritmo del calcio reale nel gioco.

Un altro fiore all’occhiello è l’ottimizzazione degli stili di gioco tramite i dati di Opta. Ora i calciatori riescono a migliorare in maniera realistica le proprie abilità sul campo, andando a determinare il destino della loro squadra.

Da segnalare, infine, l’esperienza partita ancora più autentica ispetto al passato. Dal pubblico alla telecronaca, tutte le componenti funzionano al loro meglio lasciando spesso e volentieri a bocca aperta i giocatori.

Il nuovo capitolo EA SPORTS FC 24 per PS5 è in offerta a soli 49,99 euro sul sito amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Prime hanno a disposizione le spese di spedizioni gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.