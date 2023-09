eBay la fa GROSSA: iPhone 14 Pro in SUPER SCONTO, così va a RUBA

L’Apple iPhone 14 Pro rappresenta ancora oggi l’apice dell’innovazione e delle prestazioni nella gamma di smartphone di Apple. Con il suo design elegante, il supporto per la connettività 5G e una serie di funzionalità avanzate, è un dispositivo mobile di fascia alta pronto a soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Compralo adesso su eBay, dove con lo sconto di quasi 100€ puoi averlo a 988€ e con le spedizioni gratis.

Apple iPhone 14 Pro, un a bestia di smartphone

L’iPhone 14 Pro è dotato di un display di alta qualità che offre colori vividi, luminosità intensa e dettagli nitidi. Il supporto per la connettività 5G offre velocità di download e upload estremamente rapide, consentendoti di sfruttare appieno le potenzialità della rete mobile di nuova generazione.

L’iPhone 14 Pro è dotato poi di un sistema di fotocamera avanzato che offre una serie di funzionalità per catturare foto e video di alta qualità, grazie a funzioni di teleobiettivi, obiettivi grandangolari e ultra grandangolari, nonché funzionalità di miglioramento dell’immagine. Il dispositivo è alimentato da un processore Apple di ultima generazione, che tradotto in soldoni significa prestazioni veloci e reattive per qualsiasi attività, dall’uso quotidiano al gaming e alla creazione di contenuti.

La versione da 128GB offre uno spazio di archiviazione sufficiente per conservare foto, video, app e dati importanti. Se stai cercando un dispositivo Apple di fascia alta con prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate, l’iPhone 14 Pro è una scelta eccellente. Fallo tuo adesso su eBay, dove con lo sconto di quasi 100€ puoi averlo a 989€ e con le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.