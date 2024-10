eBay offre una doppia promozione sull'Apple iPhone 15: occasione irripetibile

Uno degli smartphone più all’avanguardia del momento oggi può essere tuo ad un prezzo bomba! Si tratta ovviamente dell’Apple iPhone 15, al momento disponibile su eBay a soli 844 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon di 35 euro sfruttando il codice promo PSPROTT24 da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, un doppio sconto conveniente non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 15: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un piccolo gioiellino tecnologico che ti stupirà per le sue specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

La sua punta di diamante è il nuovissimo chip A16 Bionic che ti supporta in modo ottimale in qualsiasi operazione, oltre a garantirti funzionalità innovative come la fotografia computazionale, la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, le prestazioni grafiche velocissime per i tuoi videogiochi e tanto altro ancora.

Un’altra specifica importante di questo modello è la sua Dynamic Island che è in grado di mostrare notifiche e attività in tempo reale così da avere tutto sotto controllo a colpo d’occhio: ad esempio potrai controllare la musica, vedere chi ti sta chiamando, monitorare il meteo e così via.

Anche dal punto di vista estetico l’iPhone 15 si contraddistingue dagli altri dispositivi in quanto il colore del vetro posteriore è infuso direttamente nel materiale. In più è dotato di una scocca in alluminio aerospaziale che, insieme allo speciale processo a doppio scambio ionico usato per il vetro, lo rende più robusto che mai.

