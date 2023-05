Ebay PAZZO: PRE-ORDER Pokemon SV02 Set Allenatore Fuoriclasse a meno di 60 euro

Il nuovo set italiano di Evoluzioni a Paldea Set Allenatore Fuoriclasse ITA è pronto per il pre-order su Ebay ad un prezzo a dir poco leggendario. Può essere tuo infatti a soli 54,90 euro.

Il Pokémon TCG: Paldea Evolved Elite Trainer Box include:

• 9 buste del GCC Pokémon: Paldea Evolved

• 1 carta promozionale olografica con illustrazione completa di Pikachu

• 65 buste protettive con Pikachu

• 45 carte Energia del GCC Pokémon

• Una guida del giocatore all’espansione Scarlet & Violet

• 6 dadi segnalino danno

• 1 dado lanciamonete legale per le competizioni

• 2 indicatori di condizioni in plastica

• Una scatola da collezione per contenere tutto, con 4 divisori per tenerlo organizzato

• Una carta codice per Pokémon Trading Card Game Live

Cinque diversi personaggi saranno presenti nell’artwork dei Booster Pack di Paldea Evolved: Meowscarada, Skeledirge, Quaquaval, Chien-Pao e Ting-Lu. Meowscarada, Skeledirge e Quaquaval sono le forme evolute dei tre Pokémon iniziali Scarlatto e Viola, mentre Chien-Pao e Ting-Lu sono i Pokémon leggendari della sesta generazione.

Paldea Evolved includerà tre carte Tera ex Pokémon. Il misterioso fenomeno Terastal è una nuova caratteristica dei giochi di generazione IX. Questa nuova abilità consente a tutti i Pokémon che vivono a Palea di Terastalizzare. Una volta terastalizzati brilleranno come gemme di cristallo colorate. Saranno anche più forti e più potenti. I Pokémon possono avere un teratipo diverso dai loro tipi primari e secondari. Approfitta ora dello sconto incredibile e acquista il set in pre-order su Ebay.

