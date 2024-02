eBay ti REGALA l'amatissimo LOW COST Redmi 13C, oggi ad APPENA 123€

Se per alcuni potrebbe trattarsi del classico errore di prezzo, sappi che Redmi 13C è per davvero in vendita su eBay al prezzo più ridicolo di sempre. Solitamente piuttosto economico anche senza sconti, quest’oggi il device del colosso cinese può essere tuo alla cifra di appena 123€ grazie al codice coupon “PSPRFEB24”.

Lo smartphone a marchio Redmi è uno tra i più popolari e apprezzati in questa fascia di prezzo per molte ragioni, tra cui il design minimal e la scheda tecnica moderna e potente.

Il popolarissimo budget phone Redmi 13C è in caduta libera su eBay a 123€

Redmi 13C monta un buon pannello da 6.7 pollici a 90Hz che è una gioia per gli occhi, mentre sotto il cofano è presente un potente processore octa-core con 8/256GB di memoria espandibile. La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida è sempre al tuo fianco per tutto il giorno, mentre la fotocamera tripla posteriore integra un sensore principale da 50MP con IA per foto e video di altissimo livello.

Questa di oggi è a tutti gli effetti una tra le più ghiotte offerte di eBay in ambito mobile; metti subito nel carrello Redmi 13C e ricorda di utilizzare il codice coupon “PSPRFEB24” in fase di acquisto, la tua unica possibilità per acquistarlo al prezzo ridicolo di appena 123€ con consegna rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.