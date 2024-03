eBay ti REGALA Motorola moto g54 5G: prezzo RIDICOLO con coupon esclusivo

Se il tuo caro e vecchio smartphone Android non è più in grado di assicurarti l’esperienza di utilizzo di un tempo, quest’oggi eBay è pronto a sorprenderti con una offerta eclatante sul popolarissimo Motorola moto g54 5G.

Decisamente molto popolare per via del suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, il device della casa alata crolla ad appena 137€ grazie allo sconto immediato del 36% e del codice coupon “PSPRMAR24”.

Motorola moto g54 5G è in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente

Sono vari i motivi che rendono il device di Motorola un vero e proprio best buy: è sottile, leggero, monta speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos e c’è anche un eccellente pannello da 6.5 pollici a 120Hz. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con a corredo anche un buon processore octa-core, Motorola moto g54 5G è perfetto anche dal punto di vista fotografico. A tal proposito, il modulo multiplo integra un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

Sfruttando lo sconto immediato del 36% e il codice coupon “PSPRMAR24”, eBay è pronto a regalarti lo smartphone di Motorola a un prezzo davvero conveniente; inoltre, se fai in fretta e non perdi altro tempo, il device ti verrà consegnato direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.