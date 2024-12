Echo Show 5 a metà prezzo su Amazon: ne rimangono pochissimi

Con il Natale alle porte è arrivato il momento di cominciare a pensare ai regali da fare ad amici e parenti. Un’idea geniale è l’Echo Show 5 (3ª generazione), oggi disponibile su Amazon a soli 54 euro grazie ad un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Echo Show 5 (3ª generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Show 5 (3ª generazione) è un mini dispositivo all’avanguardia che permette di rendere più smart tutte le tue operazioni quotidiane.

Si caratterizza per uno schermo da 5,5 pollici perfetto per controllare a colpo d’occhio il meteo e le ultime notizie, oppure per effettuare videochiamate, ascoltare musica e programmi in streaming, e molto altro ancora. Inoltre, grazie al suo audio potente, potrai sfruttare le piattaforme come Amazon Music, Spotify e Prime Video per ascoltare la tua musica o le tue serie TV preferite in qualsiasi momento.

Allo stesso tempo, grazie alla sua fotocamera integrata, è possibile controllare tutto ciò che accade dentro casa anche da remoto. Nello specifico, potrai anche effettuare chiamate Drop In quando non sei a casa o monitorare la porta d’ingresso utilizzando dei videocitofoni compatibili.

Un’altra funzionalità interessante è Amazon Photos che funziona quando il dispositivo non è in uso e che permette di far scorrere le tue foto sullo schermo così da renderla una vera e propria cornice digitale.

