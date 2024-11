Esplode il Black Friday di Amazon: risparmia 160€ sul Google Pixel 8 Pro

Approfitta subito delle mega offerte Black Friday per rinnovare il tuo smartphone spendendo pochissimo! Oggi il Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon a soli 649 euro con un maxi sconto del 20%.

In questo modo potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli al volo questa promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare in un attimo!

Google Pixel 8 Pro: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 8 Pro è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che vanta caratteristiche tecniche in grado di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

La sua punta di diamante è sicuramente il nuovo chip Google Tensor G3 progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia in ogni campo così ga garantire la massima efficienza e fluidità in tutte le operazioni quotidiane.

Questo modello è dotato di un immersivo display da 6,7 pollici che garantisce una visualizzazione ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre la frequenza di aggiornamento si adatta in modo intelligente tra 1 e 120 Hz così da garantire performance sempre scattanti in ogni momento della giornata.

Un’altra specifica interessante del dispositivo è la sua batteria adattiva che può durare oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, fino a 72 ore. Allo stesso tempo, grazie alla memoria interna da 256 GB potrai conservare tutti i tuoi file più preziosi in modo sicuro ed averli a portata di mano in qualsiasi evenienza.

