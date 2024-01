Evento imperdibile su Amazon: SCONTO del 6% su Samsung Galaxy Tab S7 FE!

Samsung Galaxy Tab S7 FE è davvero un Tablet indredibile: sistema operativo Android 13, schermo da 12,4 Pollici, Wi-Fi, RAM 6 GB, 256 GB di memoria, Versione Italiana. Oggi puoi prenderlo con il 6% di sconto, quindi lo paghi 499 euro!

Samsung Galaxy Tab S7 FE: le caratteristiche

Tablet dal design raffinato, Comodo da tenere in mano, Display da 12,4″ con colori brillanti, Schermo luminoso per risaltare ogni dettaglio. Straordinari suoni AKG per un’esperienza cinematografica, Doppi altoparlanti e audio Dolby Atmos per un suono coinvolgente, Videocamera con 3 microfoni integrati per una voce sempre cristallina.

Processore Snapdragon per giocare e visualizzare contenuti in modo veloce e senza interruzioni. Perfetto per usare 3 applicazioni contemporaneamente, Batteria di lunga durata da 10,090mAh per assicurarti fino a 13 ore ininterrotte di streaming. Include S-Pen a bassa latenza con punta morbida per scrivere in modo naturale e convertire le note scritte a mano in testo digitale in tempo reale, Penna velocemente riponibile tramite attacco magnetico.

