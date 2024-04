ExpressVPN a metà prezzo con 3 mesi gratis con QUESTA PROMO

Se siete alla ricerca di una nuova VPN illimitata in grado di garantire una combinazione unica tra sicurezza e prestazioni, in questo momento, la scelta giusta non può che essere ExpressVPN. Il servizio in questione è, da tempo, un punto di riferimento per tantissimi utenti che sfruttano la VPN per accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento.

La nuova promozione di ExpressVPN è l’occasione giusta per attivare il servizio. Di norma, la VPN è disponibile a 12,95 euro al mese. Scegliendo il piano annuale con 3 mesi gratis, invece, il costo si riduce a 6,67 euro al mese con uno sconto del 49% sulla spesa complessiva. L’offerta include una garanzia di rimborso attivabile entro 30 giorni.

Per accedere all’offerta basta collegarsi al sito di ExpressVPN.

Perché scegliere ExpressVPN

Puntare su ExpressVPN consente a tutti gli utenti alla ricerca di una VPN di poter contare su:

una connessione senza limiti di banda

la protezione della crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log per l’accesso a Internet senza tracciamento

per l’accesso a Internet senza tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici all’accesso a siti web e app; c’è la possibilità di sfruttare alcuni server in Italia in modo da poter “spostare” il proprio IP dall’estero all’Italia e navigare come si stesse utilizzando la rete di un provider italiano

sparsi in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici all’accesso a siti web e app; c’è la possibilità di sfruttare alcuni server in Italia in modo da poter “spostare” il proprio IP dall’estero all’Italia e navigare come si stesse utilizzando la rete di un provider italiano app disponibili per tutte le piattaforme

Grazie all’offerta in corso, ExpressVPN è attivabile con uno sconto del 49% rispetto al prezzo standard. L’offerta è legata all’attivazione del piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Grazie a questa promozione è possibile ridurre in modo significativo il costo del servizio, utilizzabile ora con una spesa di 6,67 euro al mese. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

La promozione prevede la fatturazione anticipata oltre alla possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. L’offerta prevede anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

