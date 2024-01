F1 23 per PS4 a prezzo outlet su Amazon (-50%)

Il videogioco F1 23 per PS4 oggi è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante: 39,90€ invece di 79,99€, grazie al maxi sconto del 50% che permette di risparmiare 40€ rispetto al prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

F1 23 è tra i migliori videogiochi di corsa presenti oggi sul mercato. L’edizione Standard protagonista della promozione Amazon include l’aggiornamento per PS5, nonché i nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar della stagione conclusasi con la riaffermazione di Max Verstappen e della Red Bull.

F1 23 per PS4 in sconto del 50% su Amazon

Tra le novità più interessanti di F1 23 in versione Standard si annoverano i circuiti di Las Vegas e Qatar, rispettivamente il Las Vegas Street Circuit in Nevada e il Losail International Circuit di Doha. Gli aggiornamenti includono anche le auto, i piloti e le scuderie del campionato del mondo 2023.

Per gli inguaribili nostalgici, segnaliamo il ritorno delle bandiere rosse, assenti dal gioco di EA Sports per nove lunghi anni. La loro reintroduzione accenderà ancora di più le corse, dando modo a piloti e team di studiare strategie sempre nuove per approfittare di un’eventuale bandiera rossa improvvisa.

Un ottimo modo per migliorare le proprie abilità di guida è partecipare alle leghe RaceNet, una piattaforma in cui è possibile monitorare i propri dati telemetrici con quelli degli altri piloti, i dati di gara e i replay delle gare migliori in 3D.

F1 23 per PlayStation 4, con aggiornamento disponibile per PS5, è in offerta a soli 39,90€ su amazon.it, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

