F1 23 per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon (34,98€)

Il videogioco F1 23 di EA Sports per PS5 è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon. Oggi costa soli 34,98€, grazie al maxi sconto del 56% disponibile da pochi minuti. Ecco il link all’offerta.

EA SPORTS F1 23 è il videogioco ufficiale del Mondiale 2023 di Formula 1, conclusosi da poco con il trionfo di Max Verstappen e della sua Red Bull. L’edizione di quest’anno include anche il nuovo circuito di Las Vegas, dove è andato in scena uno degli spettacoli più incredibili di questa stagione.

F1 23 per PS5 in sconto del 56% su Amazon

Tra le novità assolute del videogioco ufficiale del Mondiale di Formula 1 vi sono i circuiti di Las Vegas Street Circuit e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. I nuovi Gran Premi della stagione 2023 sono disponibili sin dal momento del lancio.

Non si tratta invece di una novità assoluta il ritorno delle bandiere rosse, che erano scomparse dal gioco nove anni fa. Il loro reintegro renderà le gare ancora meno prevedibili, con piloti e team chiamati a rivedere in continuazione le loro strategie.

C’è poi un’altra bella notizia per tutti i giocatori, sia quelli abituati a usare il controller sia quelli che usano già il volante da un po’: grazie ai tanti feedback ricevuti dalla community, EA Sports con il nuovo capitolo è andato a migliorare in maniera sensibile la manovrabilità delle monoposto, rendendo l’esperienza di gioco ancora più piacevole.

F1 23 per PS5 è in offerta a 34,98€ su amazon.it: l’articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per gli utenti Prime.

