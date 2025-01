Fai-da-te: Metro Laser con Bluetooth oggi a soli 28€, offerta limitatissima

Se a casa ti piace occuparti dei piccoli lavori di manutenzione ordinaria, devi assolutamente avere il Metro Laser con Bluetooth HOTO! Oggi questo accessorio super versatile è disponibile su Amazon a soli 28 euro con uno sconto maxi del 43%.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile riceverlo domani stesso direttamente a casa tua.

Metro Laser con Bluetooth HOTO: come utilizzarlo

Il Metro Laser con Bluetooth HOTO è realizzato in materiale di vernice gommosa con un design ultra compatto della custodia, che è comodo da afferrare e fissare.

Il suo utilizzo è semplicissimo in quanto dispone di un display OLED a risparmio energetico, che non solo è facile da visualizzare ma è anche rispettoso dell’ambiente e può essere utilizzato più a lungo.

A livello tecnico, la sua portata di misurazione è di 30 metri ed è dotato di due emettitori laser che consentono una serie di misurazioni complesse in soli 0,2 secondi, ottimizzando quindi le tempistiche di qualsiasi tuo lavoro in casa o all’esterno.

Potrai utilizzarlo sfruttando un solo pulsante: basterà premere una volta per impostare l’obiettivo e di nuovo per completare la misurazione. In più puoi scegliere tra due modalità di misurazione: misura dal bordo anteriore del dispositivo e misura dal bordo posteriore del dispositivo.

Per finire, questo gadget utilizza una porta di ricarica di tipo C che permette di condividere il cavo di ricarica con la maggior parte dei dispositivi intelligenti in circolazione.

