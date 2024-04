Fallout 4 per Xbox One in SCONTO WOW: rivivi la SERIE TV di Prime a 6,90€

Dopo l’uscita e il successo della serie TV su Prime Video, in questi giorni Fallout e sulla bocca di tutti. E potrebbe esserti tornata la nostalgia per alcuni dei videogiochi. O magari non li hai mai giocati, e il prodotto video ha scatenato la tua curiosità. Amazon ha pensato proprio a questo, con una promozione che non puoi farti scappare. Solo oggi, l’acclamato Fallout 4 per Xbox One può essere tuo a 6,90 euro. Con uno sconto shock rispetto al prezzo di listino, e godi anche della spedizione gratuita e garantita entro 24 ore. Approfitta dell’offerta e vivi un’esperienza indimenticabile.

Fallout 4: ritorna nel mondo post-apocalittico più amato di tutti

Sviluppato da Bethesda Game Studios e pubblicato da Bethesda Softworks, Fallout 4 è un titolo action RPG. Pubblicato il 10 novembre 2015. Quarto capitolo della saga più acclamata, vede i protagonisti ritrovarsi in una Boston post-apocalittica nell’anno 2287. Ossia 210 anni dopo la guerra nucleare. Come già successo in passato, anche questa volta il tuo personaggio emergerà da un bunker sotterraneo, noto come il Vault 11.

Molto simile ai precedenti Fallout 3 e Fallout: New Vegas, anche in Fallout 4 l’esperienza di gioco sarà molto simile. Avrai modo di controllare il tuo personaggio sia in prima che in terza persona, muovendoti all’interno di un open world tutto da scoprire. Essendo il gioco non lineare, il personaggio ha anche la possibilità di essere accompagnato da diversi alleati. Oltre a poter godere di alcune abilità nel riciclare oggetti, usare materiali per modificare armi e armature, costruire insediamenti e via dicendo. E per la prima volta in assoluto, è anche possibile ascoltare la voce del proprio player. Ritenuto ancora oggi uno dei migliori capitoli dell’intera saga, puoi farlo tuo per Xbox One nella sua versione ottimizzata.

Approfitta dello sconto e compralo al prezzo più basso, è un’affarone unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.