FC 24 per Xbox One e Series X: ecco lo sconto che tutti aspettavano!

Ci sono momenti dell’anno che gli appassionati di videogiochi di calcio attendono con trepidazione. Uno di questi è appena arrivato! Finalmente, FC 24 per Xbox One e Series X è in super sconto e costa meno di 30€! L’edizione in offerta oggi è la Standard che è scontata su Amazon del 69%: il prezzo è di soli 24,99€. La promo di cui parliamo oggi è relativa al cofanetto con disco fisico e non al codice riscattabile su Xbox prive di lettore ottico.

FC 24: che il divertimento abbia inizio!

Si, è solo Aprile, sappiamo che i campionati non sono ancora finiti, ma con la Champions alle battute finali, la Serie A che sta per terminare, siamo sicuri che il calcio dei Club mancherà a molti.

Per questa ragione, molti appassionati di calcio con la passione per i videogiochi, attendono questo periodo per acquistare il proprio gioco di calcio preferito. Stiamo parlando di FC 24 per Xbox One e Series X in formato disco che, finalmente, costa pochissimo!

Il titolo è quello più apprezzato tra le alternative sul mercato complice il continuo aggiornamento da parte di EA Sports e le tante modalità di gioco che tengono incollati i videogiocatori. Grazie al motore grafico HyperMotionV, FC 24 ha raggiunto livelli di simulazione di gioco elevatissimi aumentando per molti il divertimento e affermandosi sul mercato.

Questo è il titolo calcistico con più licenze per squadra oltre ad avere moltissime licenze tra i maggiori campionati europei, Champions League inclusa.

I videogiocatori più appassionati del titolo scalano ogni anno le classifiche online: una delle modalità più entusiasmanti è proprio quella offerta online. A differenza del passato in cui il gioco online consisteva principalmente in amichevoli che non prevedevano degli step di gioco, da tempo i titoli calcistici di EA Sports offrono una modalità stagioni specifica per il gioco online. In questo modo, sale l’agonismo e aumenta il divertimento.

Acquista subito EA Sports FC 24 per Xbox One e Series X in versione Standard e approfitta della promo che abbatte il prezzo su Amazon del 69%. Oggi questo titolo costa solo 24,99€! Cosa aspetti? Corri ad acquistarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.