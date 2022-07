Feeling premium, stile elegante, ASUS svela il nuovo e potente Zenfone 9

ASUS ha presentato oggi il nuovissimo smartphone top di gamma Zenfone 9 in occasione dell’evento di lancio virtuale. Zenfone 9 è un dispositivo compatto da 5,9 pollici completamente riprogettato, con prestazioni elevate e nuove ed entusiasmanti funzionalità. Dotato del più recente Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, è lo Zenfone più potente mai visto. Scopriamolo insieme.

Zenfone 9, praticamente una belva

L’ultima generazione di Zenfone 9 è stata completamente riprogettata per conferirgli un look e un feeling premium ed elegante, con quattro nuove colorazioni, una nuova texture posteriore ad alta aderenza e la certificazione IP68. Il design moderno è caratterizzato da un sistema a doppia fotocamera notevolmente migliorato, con una fotocamera principale Sony IMX 766 da 50 MP dotata di un nuovo stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi, stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e tecnologia di messa a fuoco automatica ultraveloce per foto e video nitidi e privi di vibrazioni.

È presente anche una fotocamera ultrawide IMX 363 da 12 MP e una fotocamera frontale con foro perforato IMX 663 da 12 MP per selfie e videochiamate cristalline.

Dato che Zenfone 9 sta perfettamente in una mano, l’interfaccia ASUS ZenUI 9 (Android 12) è stata ottimizzata per l’uso one-hand. È stato aggiunto anche l’esclusivo ASUS ZenTouch, un pulsante di accensione multifunzione montato lateralmente che incorpora un sensore di impronte digitali per uno sblocco senza problemi, con la possibilità, inoltre, di programmare diverse funzioni quando si effettua uno swipe. La nuova cover Connex Case consente di collegare un Card Holder o uno Smart Stand in totale facilità, è presente anche lo Smart Backpack Mount per fissare in modo sicuro lo Zenfone 9 alla cinghia di uno zaino.

PUNTI CHIAVE

Dimensioni compatte. Infinite possibilità: prestazioni potenti garantite dal più recente top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, in un design compatto da 5,9”.

prestazioni potenti garantite dal più recente top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, in un design compatto da 5,9”. Grande personalità: look del tutto nuovo con quattro colori accattivanti; nuova texture più aderente e anti scivolo; certificazione IP68 per la protezione da polvere e acqua.

look del tutto nuovo con quattro colori accattivanti; nuova texture più aderente e anti scivolo; certificazione IP68 per la protezione da polvere e acqua. Grande nella fotografia: fotocamera principale IMX 766 da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi, EIS di ultima generazione e messa a fuoco automatica ultraveloce.

fotocamera principale IMX 766 da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi, EIS di ultima generazione e messa a fuoco automatica ultraveloce. Massimo controllo con una mano: ASUS ZenUI 9 rinnovata e migliorata per un utilizzo senza difficoltà con una mano, sensore multifunzione ZenTouch per un controllo completo.

ASUS ZenUI 9 rinnovata e migliorata per un utilizzo senza difficoltà con una mano, sensore multifunzione ZenTouch per un controllo completo. Nuovi accessori smart: Connex Case, Card Holder, Smart Stand e Smart Backpack Mount permettono di sfruttare al massimo lo Zenfone 9.

