Festeggia il Black Friday con AtlasVPN: 85% di sconto e 6 mesi GRATIS

Con l’avvicinarsi di novembre arriva quel periodo dell’anno dedicato al Black Friday e, come prevedibile, cominciano ad apparire le prime offerte.

In questo senso, quanto offerto da AtlasVPN risulta molto interessante per chi sta cercando una piattaforma VPN di alto livello. Il noto provider infatti ha deciso di ridurre drasticamente il prezzo del servizio offerto, proponendo uno sconto dell’85% sul piano biennale.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di AtlasVPN spendendo appena 1,64 dollari al mese. A ciò però, si aggiunge anche un altro regalo da parte di AtlasVPN: oltre ai 24 mesi di abbonamento, regala 6 mesi GRATIS in più.

Tenendo presente di prestazioni e standard di sicurezza offerti, è un’occasione ideale per chi sta cercando una VPN efficace a un costo molto contenuto.

In occasione del Black Friday Atlas VPN a soli 1,64 dollari al mese

Il provider di cui stiamo parlando però, non è conveniente solo per una questione economica, ma per la qualità complessiva di quanto offerto.

AtlasVPN, non per niente, si affida al protocollo WireGuard, ovvero una soluzione in grado di abbinare un alto livello di protezione con performance alquanto elevate. Proprio lato prestazioni, un’infrastruttura costituita da più di 750 server ultraveloci, abbinati all’ottimizzazione della riproduzione di contenuti in 4K sono altri vantaggi considerevoli.

Un solo account di questa VPN offre la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi: un vero e proprio vantaggio per una famiglia numerosa, che può gestire un numero elevato di computer, smartphone e non solo.

Che si tratti di computer Windows, Mac o dispositivi Linux, così come di smartphone Android o iPhone, AtlasVPN offre app specifiche per le piattaforme in questione, garantendo su tutte la stessa protezione e tutela dell’anonimato online.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, abbinata a un sistema di protezione della posta elettronica e a un adblocker, sono ulteriori funzionalità che elevano AtlasVPN tra i migliori servizi del settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.