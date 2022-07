Fire 7, lo spettacolare tablet di Amazon, INCENDIA l'Estate con questa OFFERTA

Il Fire 7, il tablet di nuova generazione di Amazon, è disponibile da ieri in Italia, come vi abbiamo prontamente segnalato con le nostre news. Maggiori prestazioni, velocità e autonomia sono tra i punti di forza di questo device che puoi comprare a 89 euro nella sua versione da 32GB con pubblicità.

Fire 7, il nuovo tablet di Amazon è una bomba

L’esperienza migliorata offre il doppio della RAM e il 40% in più di durata della batteria per divertirsi e intrattenere tutta la famiglia. Le dimensioni compatte del nuovo tablet di Amazon lo rendono il perfetto compagno di viaggio. Il processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una RAM con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogame o saltare rapidamente da un’applicazione all’altra.

È possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+, e altri servizi. Si possono anche utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook, e giocare. Con la modalità scura supportata da Android, i clienti possono comodamente leggere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero.

Ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, con telecamere HD frontali e posteriori da 2 MP e registrazione video HD 720p per foto e videochiamate. Come parte dell’impegno di Amazon per il Global Climate Pledge, i tablet Fire 7 presentano la certificazione ‘Reducing CO2’ di Carbon Trust, e presentano il 35% di plastica riciclata post-consumo e il 95% del suo imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Prendilo su Amazon a soli 89 euro, Fire 7 è acquistabile da oggi su www.amazon.it/fire7. Il nuovo Fire 7 è disponibile nella colorazione nera, con custodie vendute separatamente e disponibili a 29,99 euro nelle colorazioni blu, rosso e viola.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.