Flash Drive Samsung da 64 GB a metà prezzo: la paghi solo 9€

Flash drive Samsung da 64 GB: storage in più per i tuoi file

La Flash drive Samsung da 64 GB rappresenta uno strumento ottimo nelle attività quotidiane, offrendo una velocità impressionante con un design resistente.

Innanzitutto si caratterizza per una velocità di lettura rapida e pratica che arriva fino a 300 MB/s con l’ottimo standard USB 3.1. Basti penesare che è in grado di trasferire un file video UHD da 3 GB in formato 4K al tuo PC in soli 10 secondi.

Anche dal punto di vista strutturale è super resistente grazie al solido corpo in metallo che mantiene i dati al sicuro e inalterati, mentre il portachiavi integrato ne impedisce un’eventuale collocazione errata o lo smarrimento. In più il funzionamento è assicurato in ogni circostanza grazie alla struttura impermeabile, antiurto, resistente alle alte temperature, ai campi magnetici e ai raggi X.

Nello specifico è in grado di resistere a urti e pressioni fino a 1.500 grammi, mentre per quanto riguarda la temperatura resiste da -25°C a 85°C quando è in funzione, e da -40°C a 85°C quando non è operativa.

