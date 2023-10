FOLLIA Amazon: 12 mesi di Lightroom e Photoshop a 88 euro (-43%)

Amazon ci ha preso gusto. Dopo la scorpacciata di promo nella Festa delle Offerte Prime degli ultimi due giorni, vuole ripetersi anche in questa giornata, per non deludere quanti credono nel proverbio “non c’è due senza tre”. Non si spiega altrimenti la conferma della super offerta sul piano Fotografia di Adobe Creative Cloud, con 1 anno di Lightroom e Photoshop insieme a soli 88 euro, grazie al maxi sconto del 43%.

Lightroom e Photoshop col piano Fotografia di Adobe Creative Cloud a quasi metà prezzo

Le app Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom e Photoshop sono le app incluse nell’abbonamento Fotografia di 1 anno della suite Adobe Creative Cloud. Inoltre puoi contare su uno spazio di archiviazione di 20 GB, grazie al quale puoi conservare migliaia di foto in un luogo sicuro, da riutilizzare per i tuoi progetti e disponibili ovunque con qualunque tipo di dispositivo.

I vantaggi rispetto al prezzo dell’abbonamento sul sito ufficiale di Adobe sono incredibili, dato che su adobe.com lo stesso piano costa 12,19 euro al mese, per un totale di 146,28 euro (scegliendo la fatturazione annuale, altrimenti con quella mensile sarebbe una cifra ancora più importante).

Una volta completato l’ordine, riceverai immediatamente sulla tua casella di posta elettronica un codice di attivazione attraverso cui attivare il prodotto appena acquistato (la durata dei 12 mesi partono da questo momento, non dalla data di acquisto).

Approfitta ora della super offerta di Amazon sul piano di Fotografia di Adobe Creative Cloud per ottenere 1 anno di Lightroom e Photoshop al prezzo stracciato di 88 euro, beneficiando del maxi sconto del 43%.

