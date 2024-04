FOLLIA Amazon: Robot Aspirapolvere LEFANT a META' PREZZO

Oggi su Amazon hai un’occasione davvero ghiotta che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire: ancora per poche ore puoi acquistare il fantastico robot aspirapolvere di LEFANT con uno sconto mai visto prima: grazie al Coupon che detrae il 50% dal prezzo iniziale, puoi acquistare questo prodotto alla modica cifra di 119,99€. Approfittane subito: un’offerta del genere non è facile che si ripresenti!

Robot Aspirapolvere LEFANT: oggi il prezzo è davvero di favore, non ignorarlo

Con questo robot aspirapolvere potrai sfruttare ben 6 modalità di pulizia differenti: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. Inoltre, con il percorso a zig-zag, la pulizia può finalmente essere profonda, arrivando anche sui bordi. Questo prodotto è ottimizzato per i tappeti, in quanto li riesce a identificare subito aumentando la potenza di aspirazione, così da garantire delle prestazioni di pulizia sempre ottimali anche su queste particolari superfici.

L’efficienza di pulizia si avvicina al 90%, in quanto riesce a rimuovere ottimamente polvere, capelli e altra sporcizia efficientemente usufruendo della sua ottima potenza da 2.200 Pa; il corpo compatto contiene un grande contenitore da 500 ml per catturare tutta la polvere. La tecnologia FreeMove 3.0 con sensore a infrarossi anti-collisione 6D integrato riesce a rilevare il percorso a 720 gradi, evitando gli ostacoli efficacemente così da non andare mai incontro a problemi come cadute o usure. Inoltre, il design del corpo è piccolo e riesce ad arrivare facilmente in spazi ristretti come sotto i letti, divani o negli angoli

Acquista subito questo splendido prodotto su Amazon: il robot aspirapolvere di LEFANT è disponibile ancora per poco tempo con un fantastico Coupon del 50%, che sconta il prezzo finale d’acquisto a soli 119,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.