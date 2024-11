Follia Black Friday: le Cuffie da gaming Logitech le paghi quasi la metà (-45%)

Sei un appassionato di videogiochi? Allora non puoi assolutamente farti scappare la promozione bomba sulle Cuffie da gaming Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 131 euro con uno sconto maxi del 45% lanciato in occasione del Black Friday.

In questo modo potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così allettante non capita tutti i giorni!

Cuffie da gaming Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED: audio impeccabile e massima versatilità

Le Cuffie da gaming Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED sono un vero e proprio must have per gli appassionati di videogiochi, ed oggi puoi acquistarle a quasi metà prezzo grazie alle offerte Black Friday.

Questo modello è compatibile con le console di gioco PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, ed offre un suono di altissima qualità con comunicazioni avanzate, audio di precisione e la massima versatilità garantità dalla connessione wireless.

Dal punto di vista tecnico, sono dotate di driver avanzati PRO-G da 50 mm che garantiscono un’immagine sonora chiara e precisa e una risposta sui bassi ottimizzata: questo vuol dire che consentono di sentire il rumore di passi e i segnali ambientali con la massima chiarezza, per ottenere un vantaggio competitivo anche nei giochi più complessi.

Inoltre la durata della batteria supera le 20 ore ed il comfort è sempre assicurato grazie alle imbottiture in morbido memory foam rivestite in similpelle di alta qualità con eliminazione del rumore passiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.