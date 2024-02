FORNO PIZZA Ariete DOPPIO in super offerta a 149€ su ePRICE (fino a esaurimento scorte)

Il forno pizza Ariete doppio è tra le offerte del giorno di ePRICE, dove è in vendita a 149,90 euro. Venduto e spedito dal noto marketplace italiano, l’articolo rimarrà a questo prezzo fino a esaurimento scorte.

Forno Pizza Doppio “Pizzeria Ariete” è un fornetto elettrico per pizza con cui si possono cuocere due pizze contemporaneamente in due fornetti separati, uno superiore e uno inferiore. La soluzione ideale per chi ama preparare la pizza in casa e non vuole aspettare prima di mangiare.

Forno pizza doppio Ariete in offerta a 149,90 euro sul sito di Unieuro

Due pietre refrattarie di 32 cm di diametro, due termostati separati, cinque livelli di cottura e temperatura massima pari a 400 gradi: questo è Pizzeria Ariete Rosso, il forno elettrico doppio per cuocere due pizze in contemporanea. Ciascuna pietra refrattaria è dotata di un trattamento trasparente antiaderente, attraverso cui è possibile ottenere una pulizia della pietra migliore.

Restano poi intatti i vantaggi rispetto ai fornetti per pizza Ariete tradizionali. A questo proposito, sottolineaimo come la temperatura massima di 400 gradi riesca a replicare la cottura dei forni a legna: tempo massimo di 4 minuti ed ecco che la pizza fatta in casa è pronta per essere mangiata, con una cottura perfetta. Se invece la scelta ricade su una pizza surgelata, occorre attendere appena 2 minuti.

Ma il vero fiore all’occhiello è la possibilità di preparare due pizze nello stesso momento, con un dimezzamento dei tempi di attesa e l’opportunità di mangiare la pizza insieme alla persona che si ama o i propri amici.

Pizzeria Ariete, il forno pizza doppio di Ariete, è in offerta a soli 149,90 euro sul sito eprice.it. Promozione valida fino a esaurimento scorte.

